Plastsugerøyr kan bli forbode i Storbritannia

– Bruk av eingongsprodukt laga av plast er øydeleggjande for hava våre og dødeleg for miljø og dyreliv, så det er livsviktig at vi handlar no, seier miljøvernminister Michael Gove.

Ifølgje ein nyleg studie blir årleg rundt 8,5 milliardar plastsugerøyr kasta i Storbritannia.

Lovforslaget er del av ein breiare tiltakspakke som skal redusere forureining. May oppmodar statsleiarar frå dei andre landa i Samveldet til å følgje opp. Regjeringa set i lovforslaget av 61,4 millionar pund, rundt 676 millionar kroner, til forsking og studiar som skal bidra til «å hjelpe landa i Samveldet til å stanse plast frå å hamne i havet».

– Den britiske regjeringa er verdsleiande på dette feltet, og det britiske folk har vist lidenskap og handlekraft ved å omfamne plastposeavgifta og forbodet mot mikroplast. I dag presenterer vi ein ambisiøs plan om ytterlegare reduksjon av plastavfall frå sugerøyr, rørepinnar og bomullspinnar, seier statsminister Theresa May.

På verdsbasis hamnar over 150 millionar tonn plastavfall i verdshava kvart år. Anslagsvis 1 million fuglar og 100.000 sjøpattedyr døyr årleg etter å ha ete plast eller blitt sitjande fast i plast kvart år, legg Gove til.

Storbritannia innførte i januar i år forbod mot bruk av mikroplast i kosmetikk og reingjeringsprodukt.

