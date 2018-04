Noreg mogleg vert for Colombias fredssamtalar med ELN

utenriks

Utanriksminister Maria Angela Holguin takkar Ecuador og seier det er forståeleg at dei trer til side som vert for fredssamtalane. Ho seier vidare at samtalane vil bli flytta til Brasil, Chile, Cuba, Venezuela eller Noreg.

Samtalane mellom Colombias regjering og ELN, den siste aktive geriljagruppa i landet, har gått føre seg i Ecuadors hovudstad Quito sidan starten av 2017.

Colombias president Juan Manuel Santos avbraut i januar fredssamtalane med ELN etter at gruppa hadde utført ei rad angrep på politistasjonar rundt om i landet. Seks personar vart drepne i angrepa.

ELN-angrepa kom etter at ei mellombels våpenkvile gjekk ut 9. januar og mens det var ein innlagt pause i fredsforhandlingane. I mars vart det avgjort at fredssamtalane skulle takast opp att.

(©NPK)