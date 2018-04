Forskar: Koralar på Great Barrier Reef «kokt til døde» 

utenriks

– Dei døydde ikkje sakte av svolt, dei døydde momentant av hete. Koralane vart kokte av den ekstreme heten, seier Terry Hughes, professor og direktør for senteret for koralrevstudiar ved James Cook-universitetet.

Great Barrier Reef er det største koralrevet i verda, og ligg utanfor nordaustkysten av Australia. Undersøkingar gjennomført under og over vatn, og satellittundersøkingar, har vist at koralane på meir enn 1.000 kilometer av det 2.300 kilometer lange revet døydde under hetebølgja.

– Når koralar bleiknar som følgje av ei hetebølgje, kan dei enten overlevere og få tilbake fargen sin om temperaturen søkk til normalen, eller dei kan døy. Generelt over heile revet mista vi 30 prosent mellom mars og november 2016, opplyser Hughes.

I 2016 kom det meldingar om at over 20 prosent av koralane på Great Barrier Reef hadde døydd av varme. Nye undersøkingar året etter viste at nesten 30 prosent hadde bukka under.

Hovudårsaka til dei høge vasstemperaturane reknar ein med var vêrfenomenet El Niño og menneskeskapt global oppvarming.

