Stor aksjon mot menneskehandel i Tyskland

utenriks

Aksjonen var retta mot eit nettverk som har frakta thailandske kvinner og transpersonar til Tyskland for å jobbe som prostituerte. Razziaer er gjennomførte mot over 60 bordellar.

– Fleire hundre kvinner og menn vart frakta over landegrensene for å fôre den grenselause grådigheita til menneskehandlarane over fleire år, seier Tysklands innanriksminister Horst Seehofer.

Ransakingane er dei mest omfattande i sitt slag i tysk politihistorie, skriv politimyndigheitene på Twitter onsdag.

Hovudfokus for aksjonen har vore den vestlege delstaten Nordrhein-Westfalen, der Köln, Dortmund og Düsseldorf er blant dei største byane.

Men razziaer er også blitt gjennomført i elleve andre delstatar. 1.500 politifolk deltok i aksjonen.

Over hundre mistenkte er tekne inn av politiet, og sju formelt arrestert. Påtalemakta i Frankfurt opplyser at den hovudmistenkte er ei 59 år gammal thailandsk kvinne og hennar 62 år gamle tyske partnar.

Paret skal ha frakta thailandske personar til Tyskland på ulovleg vis og i stor grad teke pengane som offera tente på sal av sex.

(©NPK)