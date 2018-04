Gresk domstol gir asylsøkarar rørslefridom

utenriks

Rettsavgjerda gjeld ikkje dei vel 15.000 asylsøkarane som alt er i Hellas, men dei som heretter kjem til landet, slår domstolen fast.

Asylsøkarane i Hellas er i dag stua saman i overfylte leirar, og rettsavgjerda onsdag kom som eit svar på ei klage frå det greske flyktningrådet, som hevdar at forholda i leirane er umenneskelege.

Leirane ligg på øyene Lesvos, Chios, Samos, Leros og Kos, der dei lokale styresmaktene fryktar for turistsesongen og lenge har prøvd å få den greske regjeringa til å gjere noko med leirane.

Straumen av asylsøkarar frå Tyrkia til Hellas er dobla frå same tid i fjor, frå rundt 60 til 120 om dagen.

Domstolsavgjerda om at flyktningane heretter fritt skal kunne dra dit dei vil i Hellas, blir truleg anka av styresmaktene, opplyser ei informert kjelde.

Innvandringsdepartementet i Aten opplyser at dei no skal granske rettsavgjerda, og at dei alt har laga eit nytt lovutkast. Utkastet skal dei leggje fram for nasjonalforsamlinga innan utgangen av april, opplyser ei kjelde i departementet.

