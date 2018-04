Erdogan varslar nyval

utenriks

Erdogan kunngjorde onsdag at president- og parlamentsvalet, som skulle ha blitt heldt i november 2019, blir framskunda.

Erdogan seier han skriv ut nyval no for å få fortgang i innføring av det varsla presidentsystemet og handtere det han kallar kommande utfordringar. Han viser til situasjonen i Irak og Syria, og behovet for økonomiske vedtak.

Tyrkia går over frå parlamentarisme til presidentsystem, noko som gir meir makt til presidenten. Endringane trer i kraft ved neste val.

Datoen som Erdogan har sett, må stadfestast av valkommisjon i landet.

