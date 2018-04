CIA-sjefen møtte Nord-Koreas diktator

utenriks

– Møtet gjekk bra, fastslår presidenten på Twitter onsdag. Han bekreftar at det no blir jobba med førebuingar av toppmøtet mellom han og Kim.

Samtalane mellom Pompeo og Kim fann stad i Nord-Korea førre veke, ifølgje Trump. Tidlegare har avisa Washington Post meldt at møtet vart halde i påska.

Tysdag oppstod det forvirring om Trump sjølv allereie hadde hatt samtalar med Kim. Det kvite hus bekrefta seinare at det hadde vore samtalar på «ekstremt høgt nivå», men ikkje mellom Trump og Kim.

Presidenten tvitrar at Pompeo og Kim utvikla eit godt forhold då dei møttest. Pompeo er nominert av Trump som ny amerikansk utanriksminister.

– Dersom alt går bra

– Avhengig av utfallet av ulike møter og samtaler vi har no, skal vi møte Kim Jong-un veldig snart, sa Trump tysdag då han tok imot Japans statsminister Shinzo Abe i Florida.

– Det vil skje truleg i byrjinga av juni eller før det, dersom alt går bra. Det er mogleg at ting ikkje går bra og at vi ikkje kjem til å ha noko møte og at vi berre fortset på den same vegen vi har vore inne på til no, la han til.

Presidenten har tidlegare uttalt at eit viktig premiss for møtet må vere at Nord-Korea er villige til å diskutere sitt atomvåpenprogram.

Sørkoreanske styresmakter opplyser at USA og Sør-Korea vil prøve å oppnå ein fredsavtale med Nord-Korea dersom landet går med på å skrinleggje sitt atomvåpenprogram.

Dei to allierte landa vurderer ulike måtar å påskjøne Nord-Korea på dersom landet rustar ned, ifølgje Sør-Koreas nasjonale sikkerheitsrådgjevar Chung Eui-young.

Optimistisk

Under ei senatshøyring førre veke sa Mike Pompeo at konflikten med Nord-Korea ville bli ein av dei viktigaste tinga for han å ta tak i som ny utanriksminister. Han gav også uttrykk for optimisme med tanke på utfallet av eit eventuelt toppmøte mellom Trump og den nordkoreanske leiaren.

Ei veke etter Pompeos reise til Nord-Korea bekrefta amerikanske tenestemenn at Kim skal vere villig til å forhandle om atomnedrustning.

Den nordkoreanske regjeringa har ikkje bekrefta at Pompeo besøkte Nord-Korea. Førre gong ein amerikansk utanriksminister møtte ein nordkoreansk leiar, var då Madeleine Albright hadde samtalar med Kim Jong-uns far Kim Jong-il i år 2000.

Koreansk toppmøte

Dersom det planlagte møtet mellom Trump og Kim blir gjennomført, vil det vere historisk. Det har aldri tidlegare vore noko toppmøte mellom ein amerikansk president og ein nordkoreansk diktator.

Landa vurderer fem alternative møtestadar, ifølgje Trump.

Før han og Kim eventuelt treffest, skal det haldast toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in 27. april. Her vil moglegheita for ein fredsavtale mellom dei to koreanske landa truleg bli diskutert.

Formelt sett er Nord- og Sør-Korea framleis i krig, sidan det aldri vart inngått nokon fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-talet.

Donald Trump seier dei to landa diskuterer ein slutt på krigen «med hans velsigning».

(©NPK)