Britisk medietilsyn skal granske russisk tv-stasjon

utenriks

I ei kunngjering frå det britiske medietilsynet Ofcom heiter det at dei har opna sju nye granskingar av nøytraliteten i nyheits- og dokumentarprogramma i RT.

Granskinga er knytt til program som RT har sendt i tida etter at nokon prøvde å drepe den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia med nervegift i Salisbury 4. mars.

– Sidan hendinga i Salisbury har vi registrert ein stor auke i talet på RT-program som vi meiner bør granskast for moglege brot på Ofcom-regelverket for kringkasting, heiter i kunngjeringa.

Avviser

RT, som blir finansiert over det russiske statsbudsjettet, gir eit russisk perspektiv på nyheiter frå Storbritannia og resten av verda og har til kvar tid rundt 3.400 sjåarar i Storbritannia.

Tv-stasjonen avviser at dei er partiske og hevdar at dei har dekt Skripal-saka på same måten som alle andre saker.

– Vi har ikkje endra den redaksjonelle tilnærminga vår sidan hendingane i Salisbury, og vi vil ta dette opp med Ofcom, heiter det i ei kunngjering frå tv-stasjonen.

Hardporno

Ofcom kan bøteleggje eller trekkje tilbake lisensar når ei mediebedrift bryt konsesjonsvilkåra, noko som er svært uvanleg.

– Tidlegare saker der vi har bestemt å ta lisensen frå lisenshaldarar, har involvert kringkasting av hardporno, noko som er ein alvorleg risiko for barn, og dessutan kringkasting av materiale som kan oppmuntre til terror, opplyser Ofcom.

Fleire britiske parlamentarikarar har tatt til orde for å forby RT å sende i Storbritannia og viser til at kanalen er ein russisk propagandareiskap og eit talerøyr for president Vladimir Putin.

RT avviser kritikken og hevdar at dei blir brukt som brikke i eit politisk spel i Storbritannia. Kanalen åtvarar òg britane mot å innskrenke pressefridommen.

(©NPK)