Svenska Akademien utset fråsegn

utenriks

Banda til den såkalla kulturprofilen har skapt krise i Svenska Akademien, som mellom anna deler ut Nobelprisen i litteratur. Vedkommande er gift med Katarina Frostenson, som har trekt seg frå Akademien. Han blir skulda for å ha lekt prisvinnarar til pressa i fleire år, i tillegg til at han blir skulda for seksuell trakassering.

Førre veke trekte den faste sekretæren i Svenska Akademien, Sara Danius, seg frå stillinga i samband med saka. I tillegg til dei to, har òg tre andre Akademi-medlemmer trekt seg.

Rapporten som no ligg på bordet hos Akademien, er laga av juristar som har granska koplingane mellom «kulturprofilen» og medlemmene. Etter planen skulle institusjonen gi sin kommentar til rapporten tysdag, men den har dei no utsett.

– Det vart vanskeleg å komme i mål med dette i tide, seier direktør og mellombels sekretær i Akademien Anders Olsson. Han viser til at det er mange instansar å vende seg til, og seier at dei må utsetje fråsegna.

Advokatrapporten var klar i midten av februar, og opphavleg skulle Svenska Akademien leggje fram fråsegna si den 13. april. I helga sat likevel medlemmene i krisemøte og ser ikkje ut til å ha vorte einige om korleis dei skal handtere saka.

(©NPK)