Macron med kraftfull åtvaring mot nasjonalisme i Europa 

Den franske presidenten var tysdag æresgjest i EU-parlamentet i Strasbourg. Der møtte han dei folkevalde til ein meir enn to timar lang debatt om europapolitikken.

Grunnleggjande verdiar er under press, åtvara Macron. Ifølgje han har altfor mange byrja å tvile på det europeiske prosjektet.

– Vi må overvinne den innovervende, nasjonalistiske egoismen, sa Macron.

– Det ser ut som ein slags europeisk borgarkrig. Nasjonal egoisme og negativitet ser ut til å gå føre det som sameiner oss. Fascinasjonen for det illiberale berre veks.

Vil ha levande demokrati

Macrons svar på utfordringa er eit levande europeisk demokrati. Men dette demokratiet kan ikkje takast for gitt. Det må forsvarast, spesielt mot dei autoritære kreftene.

– Eg ønskjer ikkje å høyre til ein generasjon av søvngjengarar. Eg ønskjer ikkje å høyre til ein generasjon av menneske som har gløymt fortida si, sa Macron.

I debatten tok presidenten òg til orde for eit EU som sikrar suverenitet på europeisk nivå. Europeisk suverenitet skal ikkje erstatte den nasjonale suvereniteten, men utfylle han, fordi kvart land åleine er for svakt til å verne europearane godt nok mot mange av truslane som finst, forklarte han.

– Det handlar ikkje om å vatne ut vår eigen suverenitet. Det handlar om at vi treng noko enda sterkare.

Fransk-tysk motor

Det var knytt store forventningar til seansen i Strasbourg. Men den franske presidenten unnlét for det meste å bruke talarstolen i Strasbourg til å lansere nye forslag til EU-politikk.

Slik sett skilde innlegget hans seg skarpt frå den lange talen han heldt ved Sorbonne-universitetet i fjor haust. Der nærmast teppebomba han dei europeiske partnarane sine med ambisiøse nye idear for EU og euroen.

Macrons mål har mellom anna vore å blåse nytt liv i den såkalla fransk-tyske motoren i EU-samarbeidet. Men dei siste vekene er det berre vorte tydelegare og tydelegare at Tyskland slett ikkje er villig til å gå like langt som Macron.

I tillegg aukar motstanden i dei mindre EU-landa.

– La oss ikkje gløyme at EU er meir enn Frankrike og Tyskland, sa presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, i svarinnlegget sitt i Strasbourg.

– Viss den europeiske motoren skal verke, så treng vi òg bidrag frå andre, sa han.

Vart utfordra

I diskusjonsrunden med dei folkevalde vart Macron utfordra både frå venstre og frå høgre.

Belgiaren Guy Verhofstadt, som leier den liberale gruppa i EU-parlamentet, slo eit slag for visjonen sin om eit EU med sterkare overnasjonal styring.

– Kva er det som ikkje fungerer i EU? Kvifor blir det for lite, for seint og for svakt? La oss innrømme det. Det er det mellomstatlege systemet, som er basert på full semje. I ei verd der alt går fortare og fortare, er vi dømde til å svikte, sa Verhofstadt.

Den franske høgrepopulisten Florian Philippot tok på si side til orde for ei fransk folkerøysting om utmelding av EU.

Han erta Macron for berre å lese opp frå EU-katekisma.

– Nasjonane våre er sivilisasjonar. Vi er framifrå sivilisasjonar. Vi vil alltid vere mykje betre enn alle europeiske traktatar, sa Philippot.

