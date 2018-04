Kinas økonomi veks meir enn venta

utenriks

Det er 0,1 prosentpoeng betre enn venta og på linje med veksten i det førre kvartalet, melder Reuters.

Styresmaktene i Kina har eit mål om ein økonomisk vekst for heile 2018 på omkring 6,5 prosent.

I skuggen av resultatmeldinga ligg likevel handelsstriden mellom Kina og USA. President Donald Trump har varsla toll på kinesiske produkt som tiltak for å rette opp skeiv handelsbalanse mellom dei to stormaktene, noko som har ført til mottiltak frå Kina. Dei siste vekene har det likevel komme signal om positiv bevegelse, og dei to landa har vore i samtalar.

Men sjølv ein full handelskrig vil berre redusere Kinas økonomiske vekst med mellom 0,6 og 0,8 prosentpoeng i år, meiner økonom Hu Xingdou.

– Dersom handelskrigen verkeleg skjer, vil det påverke BNP i framtida, men ikkje for mykje, seier han til nyheitsbyrået DPA.

Analytikar Ye Tan seier Kina vil prøve å auke handelen med andre regionar og importere teknologi frå andre land om handelskrigen blir ein realitet.

(©NPK)