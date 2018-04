Falsk alarm om nytt missilangrep i Syria

utenriks

Det var det statlege nyheitsbyrået SANA som melde at det syriske luftforsvaret hadde stoppa fleire missil mot luftbasen natt til tysdag. Ifølgje kjelder DPA har snakka med, viste det seg å vere falsk alarm. Meldinga om eit angrep vart også seinare fjerna på syrisk TV.

Pentagon var raskt ute og uttalte det ikkje var amerikansk militæraktivitet i området på dette tidspunktet.

Tidlegare denne månaden vart fire personar i det iranske militæret drepne i eit luftangrep ved T4-basen i Homs. Syria og deira allierte, Iran og Russland, la skulda på Israel for angrepet. Israel har verken bekrefta eller avkrefta at dei stod bak.

Ein talsperson for det israelske militæret seier ifølgje nyheitsbyrået AFP at dei ikkje har fått med seg hendinga det vart meldt om ved luftbasen Shayrat.

Meldingane kjem tre dagar etter at USA, Storbritannia og Frankrike utførte fleire rakettangrep i Syria. Angrepet var retta mot to lager for kjemiske våpen og eit forskingssenter for utvikling av kjemiske våpen. Det var eit svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Douma 7. april.

Dei vestlege landa meiner det syriske regimet har brukt kjemiske våpen mot sivile i byen, noko regimet avviser.

