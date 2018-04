utenriks

Offera er sjiamuslimar, ein minoritet i provinsen Ghor. Dei køyrde bil då dei vart angripne i nærleiken av provinshovudstad Faroz Koh tysdag, ifølgje ein talsmann for politiet.

Ekstreme sunni-islamistar har tidlegare angripe sjiamuslimar i ulike delar av landet.

Ingen har førebels tatt på seg skulda for angrepet, men Taliban og IS er aktive i provinsen der angrepet skjedde. Begge gruppene har tidlegare tatt på seg skulda for angrep i dette området.

(©NPK)