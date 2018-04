Ny NASA-satellitt skal jakte på nye planetar 

utenriks

Satellitten med namnet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) skal sitte på ein Falcon 9-rakett frå selskapet SpaceX. Raketten skal etter planen skytast opp seint måndag kveld og har kosta over 2,6 milliardar kroner.

Hovudmålet dei neste to åra er å skanne meir enn 200.000 av dei lysaste stjernene etter teikn på planetar som sirklar rundt dei.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen forventar at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplanetar, altså planetar i bane rundt andre stjerner enn sola. Inkludert i dei føreser NASA at over 50 vil vere på størrelse med jorda.

Elisa Quintana, forskar ved NASA, seier at dei også håpar å finne «planetar som kretsar rundt stjerner vi kan sjå med det blotte auga».

– Så i dei neste åra kan vi til og med gå ut og peike på ei stjerne og vite at den har ein planet. Dette er framtida, sa Quintana søndag.

Leiaren av astrofysikkdivisjonen i NASA, Paul Hertz, seier at for to tiår sidan var ideen om å finne planetar det er mogleg å bu på – eller planetar i det heile tatt – berre fantasi.

– Folk har alltid lurt på om vi er åleine i universet. For 25 år sidan var dei einaste planetane vi visste om, dei åtte i vårt eige solsystem. Men sidan har vi funnet tusenvis av planetar som kretsar om andre stjerner, og vi trur at alle stjernene i vår galakse må ha sin eigen familie av planetar, sa Hertz.

(©NPK)