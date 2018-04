Krisemøte om Syria i OPCWs hovudkvarter

utenriks

Hovudkvarteret ligg i Haag i Nederland, og ambassadørar frå Russland, Storbritannia og andre land kom til bygningen måndag morgon.

Litt seinare melde nyheitsbyrået AFP at møtet var i gang. Russlands ambassade i Nederland skriv på Twitter at russarane har teke opp att løftet om ikkje å legge hindringar i vegen for OPCWs våpeninspektørar i Syria.

Inspektørane kom til landet laurdag, berre nokre timar etter rakettangrepet mot syriske militæranlegg. Planen var at inspektørane skulle vidare til Douma dagen etter, men det er førebels ikkje bekrefta at dei har komme til byen.

Vestlege land meiner regimet i Syria har brukt kjemiske våpen i Douma, noko regimet avviser. Den antatte bruken av kjemiske våpen var bakgrunnen for at USA, Storbritannia og Frankrike angreip syriske militæranlegg med rakettar natt til laurdag.

OPCWs oppgåve er å finne ut om kjemiske våpen vart brukt i Douma – men organisasjonen har ikkje mandat til å seie noko om kven som eventuelt har brukt slike våpen.

Opprørskjelder og hjelpearbeidarar i Douma sa i byrjinga av april at over 40 menneske var drepne av giftig gass i byen som på dette tidspunktet var kontrollert av opprørsgrupper.

