Kina og Japan tek opp att økonomisk kontakt etter åtte års pause

Leidde av sine utanriksministrar møttest dei to delegasjonane i Tokyo til det som formelt er kalla den fjerde japansk-kinesiske dialogen om økonomiske spørsmål og den første sidan 2010.

Kinas utanriksminister Wang Yi sa at dei to landa står på startstreken til eit nytt forhold som vil fremme den framtidige utviklinga i begge land. Han la til at samarbeidet går inn i ein ny, viktig fase.

Japan strevar for ikkje å hamne i utkanten av det som skjer i regionen, der det er mest merksemd rundt det moglege tøvêret mellom statane på den koreanske halvøya og Kinas dominerande stilling.

Asias to største økonomiar har god grunn til å samarbeide i lys av president Donald Trumps handelsutspel om aukande avgifter på varer frå asiatiske land inn til USA.

Japans statsminister Shinzo Abe drar til Washington denne veka for å drøfte handelsspørsmål med Trump. Også det moglege toppmøtet mellom Trump og den nordkoreanske leiaren, Kim Jong-un, står på dagsordenen for desse samtalane.

