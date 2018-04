EU med nølande Syria-erklæring

utenriks

– Vi fordømmer sterkt den vedvarande og gjentatte bruken av kjemiske våpen frå det syriske regimet, inkludert i det siste angrepet i Douma, som er eit alvorleg brot på folkeretten og ein krenking av menneskeverdet, skriv utanriksministrane i ei felles erklæring.

Utanriksministrane seier vidare at dei «forstår» at det amerikansk-britisk-franske luftangrepet natt til laurdag var eit avgrensa angrep mot anlegg for kjemiske våpen i Syria, der målet var avgrensa til å hindre det syriske regimet i å bruke kjemiske våpen mot eiga befolkning igjen.

– Ministerrådet støttar alle tiltak for å hindre bruk av kjemiske våpen, slår dei fast.

Sprikande

På veg ut frå møtet kom utanriksministrane med til dels sprikande forklaringar om kva dei hadde vedtatt.

Eit signal om «full oppbakking» til USA, Storbritannia og Frankrike, samanfatta den danske utanriksministeren, Anders Samuelsen.

Irlands utanriksminister Simon Coveney var ikkje klar til å gå like langt.

– Somme land støttar aksjonen sterkt. Vi nøyer oss med å registrere at aksjonen er gjennomført, og at vi forstår han. Det er ikkje det same som å støtte han, sa han på veg ut av møtet.

Ifølgje Coveney har dei ulike landa hatt forskjellige tilnærmingar til saka.

– Derfor var det mykje diskusjon før møtet for å prøve å få på plass ei formulering som alle kunne støtte.

Folkerettsleg uro

Dei allierte i Nato erklærte i helgen «full støtte» til luftangrepet. Men i EU er det òg nøytrale medlemsland som ikkje er villige til å uttrykkje seg like sterkt.

Fleire land har dessutan gitt uttrykk for uro for ei ytterlegare opptrapping av krigen i Syria.

På svensk side vart det uttrykt tvil om det folkerettslege mandatet.

– Det er viktig at vi støttar vennene våre i EU. Men det finst òg eit folkerettsleg dilemma når ein tyr til vald utan støtte frå FNs tryggingsråd, forklarte Annika Söder, statssekretær i det svenske utanriksdepartementet.

Ein slik framgangsmåte aukar risikoen for at andre skal gjere det same, og at «jungellova» får rå, åtvara ho.

«På tide at vi sa nei»

Storbritannias utanriksminister Boris Johnson stod på si side fast på at det var rett å setje foten ned.

Det amerikansk-britisk-franske angrepet skal ha vore retta mot tre ulike anlegg for produksjon og bruk av kjemiske våpen i Syria. Angrepet kom som svar på meldingane om bruk av kjemiske våpen i den syriske byen Douma den 7. april.

Angrepet var meint å gi klar beskjed om at undergravinga av forbodet mot kjemiske våpen har gått for langt under president Assad i Syria, forklarte han.

– Det var på tide at vi sa nei. Derfor meiner eg det var heilt rett å gjere dette.

