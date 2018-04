EU håpar på ny giv for syriske fredssamtalar 

utenriks

Delegasjonar frå meir enn 70 land er venta til givarsamlinga i Brussel neste veke. EUs utanrikssjef Federica Mogherini seier arbeidet for å få i gang igjen meiningsfulle fredssamtalar vil bli eit hovudtema på konferansen.

– Eg veit det høyrest surrealistisk ut i ein krigssituasjon, men dersom det finst eitt håp for Syria, så er det at syrarar som har fått nok av krig og konflikt, vil presse på for seriøse forhandlingar, seier ho.

EU samarbeider tett med opposisjonen for å prøve å foreine ulike fraksjonar og førebu dei på samtalar, fortel Mogherini.

– Men vi har heile tida sett motvilje frå det syriske regimet mot å gå inn i meiningsfulle forhandlingar, seier utanrikssjefen.

Den underliggjande bekymringa er at Syrias president Bashar al-Assad og hans regime berre skal sjå mindre og mindre grunn til å inngå politiske kompromiss med opposisjonen etter kvart som regimestyrkane vinn fram militært.

Mogherini ber Russland og Iran – som er Assads viktigaste allierte – om å bruke sin innverknad til å øve press.

Samtidig lokkar ho med ei pengebelønning dersom Assad går med på forhandlingar.

– Vi er klar til å begynne å planleggje finansiering av gjenoppbygginga av Syria. Det trengst enorme pengesummar til dette. Men pengane vil ikkje komme før ein solid politisk prosess er i gang.

