UNICEF: Boko Haram har bortført over 1.000 barn sidan 2013

Boko Haram bortfører barna for å spreie frykt og vise si makt, opplyser UNICEF og understrekar at talet på bortførte barn kan vere mykje høgare enn det dei har klart å dokumentere.

UNICEF-rapporten kjem samtidig med at Nigeria førebu markeringa av fireårsdagen for bortføringa av 276 skulejenter i byen Chibok. Omkring 100 av jentene er ikkje komne tilbake.

– Desse stadige angrepa mot skulebarn er skruppellause, seier Mohamed Malick Fall i UNICEF i Nigeria.

Skular med sekulær læreplan blir målretta angripne av Boko Haram, som betyr noko slikt som «vestleg utdanning er synd» på det lokale språket hausa.

Den militante gruppa kjempar for å opprette eit islamistisk kalifat i nordaustlege Nigeria. Angrepa og kamphandlingane har kosta over 20.000 personar livet og ført over to millionar menneske på flukt. Over 2.000 lærarar er blitt drepne og over 1.400 skular har blitt angripne under Boko Harams skrekkvelde, som går inn i sitt tiande år i nordaustlege Nigeria.

