Solberg vil ha norsk sjømat inn i  meksikansk taco

– Havet her er varmt og vi har ikkje artar som torsk eller laks. Men norsk sjømat har god kvalitet, og eg trur meksikanarar vil ete meir av det, seier stjernekokk Enrique Olvera til NTB.

Taco er like meksikansk som brunost er norsk, men den meksikanske nasjonalretten smakar, i motsetning til brunost, også veldig godt med fisk. Difor var stjernekokken, som driv restauranten Pujol i Mexico by, leigd inn under eit arrangement på den norske ambassaden i hovudstaden torsdag kveld.

Oppdraget var å vise nye måtar meksikanarar kan bruke norsk fisk på i tradisjonelle retter. Han fekk hjelp av den norske statsministeren til å lage ein fisketaco.

– Torsk og laks er noko meksikanarane må bli meir vande til å bruke, men torsk blir allereie brukt i gatemat som blir servert her i Mexico. Då spesielt i sandwichar. Vi har også begynt å bruke norsk sjømat på Pujol, seier Olvera.

I fjor vart det sendt 2,6 millionar tonn sjømat frå Noreg til marknadar over heile verda, noko som var ny rekord. Med over 100 millionar innbyggjarar er Mexico ein stort marknad, men førebels et meksikanarane norsk fisk nesten berre til jul.

Noregs sjømatråd håpar difor at mannen bak restauranten som er rangert som den 20. beste restauranten i verda, skal inspirere meksikanarane til å putte norsk fisk i tradisjonelle meksikanske rettar.

