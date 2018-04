Russland hevdar kjemisk angrep i Syria vart iscenesett med hjelp frå utanlandsk etterretning

utenriks

– Vi har uomtvisteleg bevis for at dette var endå ei iscenesett hending, og at dei hemmelege tenestene til ein viss stat, som no står i spissen for ein russofobisk kampanje, var involvert i denne iscenesette hendinga, sa utanriksminister Sergej Lavrov under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ifølgje lokalt helsepersonell vart over 40 personar drepne i eit kjemisk angrep i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus 7. april. Rundt 500 pasientar skal ha hatt symptom som tyder på at dei vart utsette for eit kjemisk stoff.

USA, Frankrike og andre vestlege land meiner regjeringa i Syria stod bak angrepet, noko den syriske regjeringa avviser.

Lavrov seier russiske inspektørar allereie har saumfare Douma og konkludert med at det ikkje finst spor etter bruk av kjemiske våpen. Ekspertar frå organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) kom nyleg til Syria og skal granske påstandane.

Lavrov namngir ikkje noko land i sin påstand fredag. I førre månad skulda Russland Storbritannia for å lide av «russofobi» i samband med nervegiftangrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal og dottera Julia Skripal i Salisbury. Britane meiner Russland stod bak, ei skulding Moskva avviser.

Tidlegare denne månaden uttalte leiaren for den russiske etterretningstenesta SVR, Sergej Narysjkin, at attentatet mot eksspionen Sergej Skripal var ein grotesk provokasjon frå vestleg etterretning.

(©NPK)