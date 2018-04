Putin åtvarar Macron mot farlege handlingar i Syria

utenriks

Etter at dei to presidentane snakka saman på telefon fredag, kom begge med ei fråsegn om innhaldet i samtalen. Mens kontoret til Macron la vekt på ønsket om dialog, melde Kreml at Putin hadde åtvara Macron mot å gjere noko i Syria som kan få uoverskodelege konsekvensar.

– Det viktigaste er å avstå frå tankelause og farlege handlingar som vil vere eit stort brot på FN-charteret, og som vil ha uføreseielege konsekvensar, heiter det i ei fråsegn frå Putins kontor etter telefonsamtalen.

Ifølgje Kreml har også Putin og Macron vorte einige om å samordne seg for å unngå ei militær opptrapping i Syria.

Angrepsplanar i det blå

Både USA, Frankrike og Storbritannia har dei siste dagane komme med utspel som har tydd på at dei tre landa vurderer å gjennomføre eit rakettangrep mot Syria i kjølvatnet av det påståtte kjemiske angrepet i Douma utanfor Damaskus sist helg. Dei tre landa har retta kraftige skuldingar både mot Assad-regimet og Russland.

Men no er retorikken trappa ned, ikkje minst i USA, der både president Donald Trump og forsvarsminister Jim Mattis har understreka at ingenting er avgjort.

Fredag ringde Macron til Putin for å seie at han ønskjer ein tettare dialog med Russland om Syria. Telefonsamtalen vart gjennomført etter at Trump snakka med både Macron og Storbritannias statsminister Theresa May på telefonen nokre timar tidlegare.

– Bevis for klorgass

Macron hevda så seint som torsdag at Frankrike har bevis for at regimet i Syria stod bak eit kjemisk angrep sist helg. Han sa òg at det i alle fall vart brukt klor, men utan å leggje fram bevis.

Også i Storbritannia har truslane om eit angrep stilna. Torsdag kalla statsminister Theresa May inn dei næraste medarbeidarane sine til krisemøte, samtidig som ikkje namngitte kjelder oppgav at ho kunne gi ordre om eit angrep utan å gå vegen om Parlamentet.

Men så langt har ingenting skjedd, og no har parlamentarikarar frå alle dei britiske partia åtvara May mot eit angrep og sagt at ho først bør få grønt lys frå dei folkevalde.

