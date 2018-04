Over 520 palestinarar såra i protestar mot Israel på Gazastripa

utenriks

Det er tredje fredagen på rad at tusenvis av palestinarar samlar seg til masseprotestar på fem ulike stader langs grensegjerdet mellom Israel og den palestinske enklaven.

Ifølgje helsestyresmaktene på Gazastripa er 122 demonstrantar såra etter å ha vorte skotne av israelske soldatar, mens 406 har andre typar skadar, mellom anna som følgje av å ha pusta inn tåregass eller å ha vorte trefte av gummikuler.

På to veker er over 30 palestinarar drepne av tungt væpna israelske soldatar, som har tatt oppstilling på den andre sida av gjerdet. Dei har fått beskjed om å skyte med skarpt viss dei oppfattar noko som ein trussel. Trass kraftig kritikk frå menneskerettsgrupper har Israel forsvart seg med retten til sjølvforsvar.

Demonstrantane har ikkje våpen, men somme har sett fyr på bildekk og kasta stein og brannbomber. Fredag vart det òg sett fyr på israelske flagg og bilete av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, USAs president Donald Trump og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Prøvde å fjerne piggtråd

Før demonstrasjonen fredag varsla den israelske hæren at soldatane igjen kunne komme til å skyte med skarpt. Militæret melde midt på dagen at det vart gjort forsøk på å øydeleggje grensegjerdet, og at det vart kasta brannbomber og ei «eksplosiv innretning».

Ifølgje ein AFP-journalist prøvde fleire demonstrantar òg å fjerne piggtråd som er sett opp for å halde palestinarane unna grensegjerdet.

Mange av demonstrantane forlét fredag formiddag protestleirane for å delta i fredagsbønna, men det var venta at langt fleire ville møte fram seinare på dagen.

Fram til 14. mai

Meininga er at protestane skal halde fram til 14. mai, dagen da den amerikanske ambassaden etter planen skal flyttast frå Tel Aviv til Jerusalem.

Protestane er retta mot den israelske blokaden og mot at palestinarane ikkje får lov å vende tilbake til landsbyane som dei flykta frå da staten Israel vart oppretta for snart 70 år sidan.

Tidlegare i år erklærte president Donald Trump at USA ville anerkjenne Jerusalem som hovudstad i Israel, noko som vart møtt med fordømming i store delar av verdssamfunnet ettersom palestinarane ønskjer Aust-Jerusalem som sin hovudstad.

Den militante islamistrørsla Hamas er blant arrangørane, og Israel har skulda organisasjonen for å misbruke vanlege palestinarar i det Israel oppfattar som propaganda.

– Fryktar ikkje døden

Blant demonstrantane fredag var den palestinske kvinna Sumaya Abu Awad (36), som møtte opp saman med dei tre døtrene sine og ein son.

– Eg er frå landsbyen Hiribya, og eg har rett til å vende tilbake. Eg er ikkje redd for døden, for det finst ikkje noko liv på Gazastripa, seier ho.

Bygningsarbeidaren Omar Hamada seier at han protesterer for å få verda til å rette blikket mot Gaza og for å få opna grensa.

– Vi vil leve som alle andre i verda. Vi kom hit, slik at verda kan sjå oss og vite at livet her er elendig, og at det må finnast ei løysing, seier trettisjuåringen.

Krev gransking

Desperasjonen er stor blant dei to millionar innbyggjarane i enklaven, som i ti år har lidd under ein streng israelsk blokade, som Egypt òg har slutta seg til. Fattigdommen blir stadig djupare, arbeidsløysa nærmar seg 50 prosent, og folk har straum mindre enn fem timar om dagen.

1,3 millionar av befolkninga på Gazastripa er registrerte som flyktningar eller etterkommarar av palestinarar som vart drivne på flukt da staten Israel vart oppretta i 1948. Blant krava frå demonstrantane er òg å få «vende heim» til det som i dag er Israel.

Hamas har styrt Gazastripa sidan 2007 etter at dei vann valet i dei palestinske områda året før.

FN, EU og menneskerettsorganisasjonar har kravd ei uavhengig gransking av drapa på uvæpna palestinarar, noko Israel avviser.

