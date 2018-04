OECD: Kina og USA er i samtalar for å løyse handelsstrid

utenriks

– Alle er svært bekymra over desse kunngjeringane om toll, men samtidig snakkar dei saman. Det ser ut til at det finn stad ei rad samtalar, seier generalsekretær Jose Angel Gurria i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), under eit besøk hos Japans statsminister Shinzo Abe.

Gurria opplyser at kinesiske tenestemenn har sagt dei er i samtalar med amerikanske motpartar, sjølv om dette på offisielt hald har blitt avvist.

USAs president Donald Trump har varsla toll på kinesiske produkt som tiltak for å rette opp skeiv handelsbalanse mellom dei to stormaktene. Kina svarte med at landet vil innføre toll på amerikanske varer. Det utløyste eit nytt utspel frå Trump om at han vil innføre ytterlegare toll på kinesiske varer.

– Så langt er det ikkje innført ny toll hos nokon av partane, konstaterer Gurria.

– Ingen vinn ein krig når dei største økonomiane i verda er involverte, seier Gurria vidare.

Han åtvarar også om «negativ smitteeffekt» som kan oppstå frå alle form for handelskrig mellom USA og Kina.

– Då er det ikkje berre dei som blir ramma, påpeikar OECD-sjefen.

