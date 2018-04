utenriks

Møtet blir truleg lagt til onsdag neste veke, ifølgje den britiske FN-ambassadøren Karen Pierce.

Storbritannia tok initiativ til møtet kort etter at Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) torsdag la fram ein rapport om forgiftinga i byen Salisbury. OPCW stadfestar at Skripal og dottera vart utsette for ei nervegift, men seier ingenting om kor gifta kan ha vorte produsert.

