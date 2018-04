May kallar inn regjeringa til hastemøte om Syria

utenriks

I forkant av møtet har May sagt at den påståtte bruken av kjemiske våpen i Syria skal møtast med eit svar saman med Storbritannias allierte. USA og Frankrike har også uttalt det same.

– Vi har arbeidd med å danne oss eit bilde av det som har skjedd. Vi tileignar oss raskt kunnskap om det, sa May under eit besøk i Birmingham onsdag.

– Alle teikn tyder på at det syriske regimet var ansvarleg og vi skal samarbeide med våre nærmaste allierte om korleis vi kan sikre at dei som stod bak blir halde ansvarleg, sa ho.

