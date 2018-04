Hamas-krigar drepen av Israel

utenriks

Angrepet blir bekrefta også av Israel, som opplyser at det var snakk om ei gjengjelding av skyting over grensa.

Éin person vart drepen mens ein annan vart alvorleg såra i angrepet, opplyser helsestyresmaktene i Hamas-kontrollerte Gaza. Dei bekreftar at den drepne var medlem av Hamas' væpna fløy.

Ei sikkerheitskjelde seier at den drepne mannen var ein av fleire Hamas-krigarar som bemanna ein observasjonspost aust for Gaza by. Dei skaut mot eit israelsk fly som gjennomførte angrep i Gaza etter at eksplosiv gjekk av ved Israels grensegjerde onsdag, opplyser den israelske hæren.

(©NPK)