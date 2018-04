EU-domstolen: Flyktningar som fyller 18 år under asylprosess, kan få familiegjenforeining

utenriks

Rettsavgjerda kan ha konsekvensar for asylpolitikken i fleire EU-land, mellom anna Tyskland, som no kanskje må endre reglane for familiegjenforeining.

Saka som no er behandla i EU-domstolen, dreier seg om ei ung kvinne frå Eritrea som kom til Nederland og søkte om asyl i byrjinga av 2014. Ho var da 17 år. I juni same året fylte ho 18, og fire månader seinare fekk ho opphaldsløyve.

Mot slutten av året søkte ho om familiegjenforeining med foreldra og dei tre brørne sine, men fekk avslag fordi ho ikkje lenger var mindreårig og derfor ikkje hadde rett til å få foreldre og søsken til landet.

Avgjerda vart anka, og den nederlandske domstolen søkte deretter råd hos EU-domstolen.

Torsdag vart det klart at EU-dommarane meiner det er alderen til asylsøkaren når han eller ho kjem til landet, som skal leggjast til grunn når styresmaktene behandlar søknader om familiegjenforeining. Dei meiner at dette er den einaste måten å garantere at alle er like for lova.

Viss det er alderen på det tidspunktet asylsøkaren får asyl som skal gjelde, så blir behandlingstida i dei ulike landa avgjerande, ifølgje EU-domstolen.

