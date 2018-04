Zuckerberg grilla i fem timar i Senatet

utenriks

Høyringa i det amerikanske senatet varte i over fem timar. I løpet av seansen innrømde Zuckerberg, som er Facebooks grunnleggjar, administrerande direktør og styreleiar, at selskapet har gjort fleire feil.

– Vi har ikkje gjort nok for å hindre at verktøya vi har utvikla blir brukt til å skade. Det inneber blant anna falske nyheiter, utanlandsk innblanding i val og hatprat, i tillegg til personopplysningar, sa Zuckerberg.

Han la til at selskapet ikkje har hatt ei brei nok forståing av sitt ansvar.

– Det er min feil, og eg beklagar at det har skjedd. Eg starta Facebook, eg styrer det, og eg er ansvarleg for det som skjer her, sa Zuckerberg.

Zuckerberg vart kalla inn til høyring i Kongressen etter at det i førre månad vart kjent at Cambridge Analytica har samla inn personopplysningar frå om lag 87 millionar Facebook-brukarar og selt analysar av materialet blant anna til Donald Trumps valkampstab.

Seansen i Senatet tysdag var den første av to høyringar. Onsdag skal Zuckerberg forklare seg for Representanthuset.

Facebook-gründeren forklarte under høyringa at selskapet samarbeider med spesialetterforskar Robert Mueller i samband med etterforskinga av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalet i 2016. Han ville likevel ikkje gå i detalj om kva samarbeidet inneber.

Zuckerberg fortalde at noko av det han angrar mest på i sin karriere, er at selskapet ikkje tidlegare oppdaga dei omfattande russiske infokampanjane i forkant av valet.

– Det finst folk i Russland som har det som jobb å misbruke våre system og andre internettsystem. Så dette er eit rustingskappløp. Dei kjem til å bli betre, og vi er også nøydd til å investere i å bli betre i dette, sa han.

Facebook-aksjen gjekk kraftig opp på Nasdaq-børsen etter at Zuckerberg begynte å forklare seg for Kongressen.

Då børsen stengde klokka 22 norsk tid hadde Facebook-aksjen stige med 4,5 prosent.

(©NPK)