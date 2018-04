Zuckerberg: – Regulering av Facebook er uunngåeleg

utenriks

Men han sa at politikarane må vera forsiktige med kva dei føreslår, og at små, nyetablerte bedrifter har langt mindre ressursar til å følgja opp reguleringar enn det eit selskap som Facebook har.

Både republikanarar og demokratar har teke til orde for ei strengare regulering av det sosiale mediet. Kravet er reist etter avsløringa av at persondata frå millionar av Facebook-brukarar ar blitt analysert av selskapet Cambridge Analytica og selt vidare til mellom anna valkampstaben til Donald Trump.

Under høyringa i Senatet sa Zuckerberg at også hans eigne personlege data var blant opplysningane som var selt vidare og som kan ha blitt misbrukt.

Høyringa blir gjennomført dagen etter at Zuckerberg måtte svara på spørsmål i Senatet i fem timar.

Då la han seg flat og sa at han ikkje har vore nok medviten om ansvaret sitt. Han bad fleire gonger om orsaking og sa også at det vil vera bra viss Facebook blir gjenstand for meir regulering.

Det kom også fram av selskapet hans samarbeider med spesialetterforskar Robert Mueller i etterforskinga av i kva grad og på kva måte valkampen i 2016 var under russisk påverknad.

Det blir rekna med at innsamlinga og analysane til Cambridge Analytica av Facebook-data ikkje berre har blitt brukt til å påverka valet i USA, men også til forsøk på å påverka val i ei rekkje andre land.

