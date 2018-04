Serbisk ultranasjonalist dømd for krigslovbrot

utenriks

Ankesaka er behandla av The Mechanism for the International Criminal Tribunal (MICT) i Haag i Nederland.

Avgjerda gjer om den opphavlege dommen i Krigsforbrytardomstolen for det tidlegare Jugoslavia. Her blei Seselj frikjend.

Fordi han allereie har sete fengsla i tolv år, er Seslj likevel framleis ein fri mann, sa dommar Theodor Meron under domsavgjerda onsdag.

Den radikale politikaren blei i ankesaka funnen skuldig i «oppfordring til forfølging, deportasjon og andre umenneskelege handlingar» under borgarkrigen i dåverande Jugoslavia på 1990-talet.

Domstolen meiner Seselj både var med på og oppmoda til deportasjon av etniske kroatar frå Serbia gjennom fleire år.

Seselj nekta å vera til stades i retten då dommen blei kunngjort. Han er for tida i Beograd, der han fekk reise i 2014 for å bli behandla for kreft.

(©NPK)