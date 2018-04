Noreg gir 8 millionar kroner til venezuelanske flyktningar

utenriks

– Situasjonen i Venezuela er kritisk. Vi treng å hjelpe flyktningar og folk som no er i bevegelse frå eit land som er i totalt politisk kaos og totalt økonomisk ruin, seier Solberg til NRK.

Ho seier løyvinga på 8 millionar kroner skal gå til norske organisasjonar som arbeider i Colombia i grenseområda mot Venezuela.

Opptil 600.000 venezuelanarar har flykta frå økonomisk krise og matmangel i det oljerike heimlandet. For Colombia inneber det ein flyktningstraum som landet ikkje har opplevd før, på eit tidspunkt der Colombia er opptatt med å få gjennomført fredsavtalen med FARC-geriljaen.

Colombia har varsla innstrammingar ved grensa i eit forsøk på å få meir kontroll over flyktningstraumen.

– Det vi no ser er det motsette av det vi har sett i over 20 år. I staden for at colombianarar flyktar til Venezuela, flyktar no venezuelanarar til Colombia, seier Solberg.

Solberg kom til Colombia måndag og skal vere der fram til onsdag. Under besøket skal ho møte medlemmer i FARC-leiinga, president Juan Manuel Santos, urfolk, og norske og colombianske bedrifter. Noreg var tilretteleggjar under fredsforhandlingane mellom FARC og regjeringa.

