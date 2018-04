Macron haustar storm med utsegn om forholdet kyrkje-stat

utenriks

Frankrikes sekulære tradisjon er eitt av dei mest grunnleggjande kjenneteikna for landet. Etter å ha vore uskiljelege einingar i hundreår, fastslo revolusjonen i 1789 at kyrkje og stat skulle leve sjølvstendige liv. Dette vart formalisert i ei lov i 1905.

No har den fritalande presidenten trakka rett ut i dette minefeltet. Under eit møte med biskopar sa presidenten at han håpa å kunne reparere forholdet til kyrkja gjennom ein «sanningsdialog».

– Ein fransk president som ikkje bryr seg om kyrkja og katolikkane, ville ikkje gjere si plikt, sa Macron.

Den tidlegare sosialistiske statsministeren Manuel Valls var raskt ute med å sende ei twittermelding om at i Frankrike er det sekularismen som rår.

Den nyleg innsette partileiaren for sosialistane, Olivier Faure, sa at sekularisme er krona i juvelen, det presidenten burde forsvare.

Venstrepolitiker Jean-Luc Melanchon sa at Macrons fråsegn var uansvarleg.

– Macron er angripen av metafysisk delirium. Opprørande. Ein forventar seg ein president, men får ein liten prest, tvitra Melanchon.

Innanriksminister Gérard Collomb, som er ansvarleg i regjeringa for forholdet til religiøse samfunn, prøver å roe det heile. Han meiner utsegna frå presidenten speglar eit behov for større åndeleg aktsemd og at den ikkje rokkar ved Frankrikes verdslege tradisjonar.

(©NPK)