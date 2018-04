Kina lovar lågare toll på bilar og opnare økonomi

utenriks

Alle tiltaka står høgt oppe på lista med krav frå USA og president Donald Trump, som seinast måndag kritiserte Kinas tollregime på bilar.

Kinas president Xi Jinping lovar ein «ny fase i å opne opp».

– Økonomisk globalisering er ein irreversibel trend i tida. Døra for opning vil ikkje lukke seg, den vil berre opne seg og bli vidare og vidare, sa Xi tysdag under ein økonomisk konferanse i øyprovinsen Hainan.

Løftet kjem to dagar etter at Donald Trump antyda at han såg slutten på handelsstriden dei siste vekene, som har ført til auka tollsatsar i begge land og truslar om fleire straffetiltak.

– President Xi og eg vil alltid vere venner. Kina kjem til å ta ned handelshindringane fordi det er det rette å gjere, skreiv han på Twitter.

Måndag påpeikte Trump ein ulikskap i biltollen, som Kina no altså signaliserer at dei vil endre på.

– Når ein bil blir sendt til USA frå Kina, er tollsatsen på 2,5 prosent. Når ein bil blir sendt til Kina frå USA er tollstasen på 25 prosent. Høyrest det ut som fri og rettferdig handel. Nei, det høyrest ut som DUM HANDEL – har gått føre seg i årevis, skreiv Trump.

