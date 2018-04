Julia Skripal utskriven frå sjukehus

utenriks

Det bekreftar talspersonen for lokalsjukehuset, Christine Blanshard, på ein pressekonferanse.

– Dette set ikkje punktum for behandlinga, men det er ein betydeleg milepæl, seier Blanshard.

Allereie i førre veke uttalte den russiske kvinna at ho såg fram til å skrivast ut. På pressekonferansen tysdag uttalte Blanshard at også Sergej Skripal vil kunne skrivast ut «med tida».

Den 66 år gamle eksspionen og dottera vart funne medvettslause på ein benk i den engelske byen Salisbury søndag 4. mars. Det vart seinare fastslått at dei var forgifta med nervegifta Novitsjok.

Julia Skripal kom til Storbritannia dagen før giftangrepet for å besøkje faren.

Diplomatisk krise

Giftangrepet i Salisbury har skapt kraftig politisk uro dei siste vekene. Russiske styresmakter nektar stadig for skuldingane om at dei stod bak angrepet.

Det russiske utanriksdepartementet varsla for snautt to veker sidan om at drygt 150 diplomatar måtte pakke kofferten, blant dei ein diplomat ved Noregs ambassade i Moskva.

Dagen etter fekk Storbritannia beskjed om å sende heim ytterlegare 50 diplomatar, i tillegg til dei allereie 23 utviste, innan den kommande månaden.

Bakgrunnen for dette er at ei rad land, også Noreg, i solidaritet med Storbritannia har utvist russiske diplomatar som følgje av angrepet i Salisbury.

Russland ber om møte

I ei fråsegn frå den russiske ambassaden laurdag heitte det at møta med det britiske utanriksdepartementet så langt har vore «fullstendig utilfredsstillande». Vidare meiner russiske styresmakter det er «på høg tid» at ambassadør Alexander Jakovenko og utanriksminister Boris Johnson møtest personleg for å diskutere etterforskinga av angrepet.

Det britiske utanriksdepartementet har så langt berre sagt at dei vil svare på førespurnaden «når tida er inne».

