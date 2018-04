Iran og Israel raslar med sablane om Syria

utenriks

Iran opplyste først at fire iranske militærrådgjevarar blei drepne i angrepet måndag, men tysdag skriv fleire iranske media at til saman sju døde iranarar blei frakta tilbake til landet med fly for gravferder etter luftangrepet mot flybasen T-4 i Homs i Syria måndag.

Syria, Russland og Iran meiner Israel stod bak angrepet.

–Angrepet til Sionist-regimet mot Syria vil ikkje bli tidd i hel, seier Ali Akbar Velayati, utanrikspolitisk rådgjevar for den øvste religiøse leiaren i Iran, ayatolla Ali Khamenei.

I ei utsegn kort tid seinare seier Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman at landet ikkje vil akseptera at Iran blir meir involvert i Syria.

–Vi kjem ikkje til å tillata at Iran styrkjer posisjonen sin i Syria, uansett kva det vil kosta, seier Lieberman.

–Vi har ikkje noko anna val. Å tillata at Iran styrkjer seg i Syria, er som å akseptera at iranarane kveler oss, seier Lieberman vidare.

Verken han eller andre israelske kjelder har så langt stadfesta påstandane om at det var Israel som stod bak luftangrepet i Homs måndag.

