USA vil ikkje sjå bort frå angrep mot regimet i Syria

Fleire vestlege land tok måndag til orde for ein skarp respons på angrepet som skal ha ramma byen Douma i Aust-Ghouta laurdag.

– I samarbeid med våre allierte og partnarar i Nato, Qatar og andre land vil vi ta oss av denne saka. Eg vil sjå bort frå noko no, sa Mattis då han måndag fekk spørsmål om ein mogleg militær respons.

Seinare på dagen skal Douma-angrepet diskuterast i eit krisemøte i FNs tryggingsråd. I tillegg skal USAs president Donald Trump ha eit møte med amerikanske militære leiarar. Måndag er første dagen på jobben for Trumps nye nasjonale tryggingsrådgjevar John Bolton, som tidlegare har teke til orde for omfattande angrep på Syria.

Trump har tidlegare truga med at Syrias president Bashar al-Assad må betala ein høg pris for giftangrepet. Både USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU meiner mykje tyder på at syriske regjeringsstyrkar brukte kjemiske våpen mot sivile i Douma.

Lokale kjelder i den opprørskontrollerte byen seier minst 40 menneske blei drepne i angrepet. Men opplysningane er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder. Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) seier han granskar saka.

Angrepet der giftgass skal ha blitt brukt, ramma Douma nesten nøyaktig eitt år etter at USA gjekk til åtak på ein syrisk militærbase med kryssarrakettar. Rakettangrepet var eit svar på eit angrep der syriske regjeringsstyrkar etter det som blir sagt brukte giftgass mot sivile.

