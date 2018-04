Trump lovar «viktig» Syria-avgjerd innan kort tid

utenriks

– Dette handlar om menneskeætta. Vi kan ikkje tillata at dette skjer, sa Trump i før eit regjeringsmøte i Det kvite hus måndag.

Han legg til at «viktige avgjerder» om Syria vil bli tekne innan dei neste 48 timane.

Like før hadde Trumps forsvarsminister Jim Mattis sagt at han ikkje vil sjå bort frå amerikanske militære angrep mot regjeringa i Syria etter det som blir rekna for giftangrep i landet.

– I samarbeid med våre allierte og partnarar i Nato, Qatar og andre land vil vi ta oss av denne saka. Eg vil sjå bort frå noko no, sa Mattis då han måndag fekk spørsmål om ein mogleg militær respons.

Møte i tryggingsrådet

Fleire andre vestlege land har også dei siste dagane teke til orde for ein skarp respons på angrepet som skal ha ramma byen Douma i Aust-Ghouta laurdag.

Seinare måndag skal Douma-angrepet diskuterast i eit krisemøte i FNs tryggingsråd. I tillegg skal USAs president Donald Trump ha eit møte med amerikanske militære leiarar. Måndag er første dagen på jobben for den nye nasjonale tryggingsrådgjevaren til Trump, John Bolton, som tidlegare har teke til orde for omfattande angrep på Syria.

Eit amerikansk utkast til FN-resolusjon viser at USA ønskjer seg ei FN-gransking av angrepet i Douma.

– Skamlaus mangel på respekt

Trump har tidlegare truga med at Syrias president Bashar al-Assad må betala ein høg pris for giftangrepet. Både USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU meiner mykje tyder på at syriske regjeringsstyrkar brukte kjemiske våpen mot sivile i Douma.

– Viss stadfesta, er det endå eit eksempel på brutaliteten til Assad-regimet og skamlaus mangel på respekt for eiga befolkning og plikta til ikkje å bruka slike våpen, seier Storbritannias statsminister Theresa May.

Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har utveksla informasjon som stadfestar bruk av kjemiske våpen i Douma, ifølgje ei utsegn frå Macrons kontor.

– Fann ingen spor

Lokale kjelder i opprørskontrollerte Douma seier minst 40 menneske blei drepne i angrepet. Men opplysningane er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder. Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) seier dei granskar saka.

Regjeringa i Syria nektar for å ha brukt giftgass i Douma, og får støtte frå sine nære allierte i Russland. Utanriksminister Sergej Lavrov sa måndag at russiske militære ekspertar har undersøkt åstaden.

– Dei fann ingen spor av klor eller andre kjemiske stoff brukt mot sivile, hevda Lavrov på ei pressekonferanse i Moskva.

Samtidig ymtar den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov om at syriske opprørarar som ønskjer å provosera fram eit vestleg angrep på Assad-regimet kan ha brukt giftgass.

Angrepet der giftgass etter det som blir hevda blei brukt, ramma Douma nesten nøyaktig eitt år etter at USA gjekk til åtak på ein syrisk militærbase med kryssarrakettar. Rakettangrepet var eit svar på eit angrep der syriske regjeringsstyrkar etter det som blir sagt brukte giftgass mot sivile.

