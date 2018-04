Historisk stort hasjbeslag i Italia

utenriks

– Det er det største beslaget nokon gong gjort på italiensk jord, sa Salvatore Salvo, ein talsmann for det italienske politiet, då han kunngjorde beslaget måndag.

Han sa vidare at det over åtte tonn store beslaget, som skal ha ein marknadsverdi som svarar til rundt 770 millionar norske kroner, blei gjort i eit varehus i sentrum av Napoli.

I samband med aksjonen arresterte dei også den 47 år gamle kvinna som eig varehuset.

Politiet meiner at narkotikaen opphavleg blei frakta frå Marokko, og at forsendinga kom til Italia via Spania. Etterforskarane mistenkjer den lokale Camorra-mafiaen i samband med narkotikabeslaget.

– Dop er framleis ein del av kjerneverksemda til organisert kriminalitet. Dei kriminelle brukar profitten frå denne aktiviteten til å finansiera sigarettsmugling, eigedom og falskmynteri, seier Gianluigi D'Alfonso, leiaren for politieininga Guardia di Finanzia.

