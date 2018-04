Afghanistan og Pakistan vil samarbeida om fred med Taliban

utenriks

Pakistans statsminister Shahid Khaqan Abbasi har besøkt Kabul for å møta Afghanistans president Ashraf Ghani og regjeringsrådgjevaren hans Abdullah Abdullah, og prøva å førebu det trøblete forholdet mellom dei to nabolanda, heiter det i ein afghansk uttale fredag.

Ghani og Abbasi vedtok at dei respektive nasjonale tryggingsrådgjevarane skal førebu ein felles handlingsplan for fred og forsoning i Afghanistan, heiter det vidare i uttalen.

Han seier ingenting om kva planen vil innebera, og korleis han skal overtyda Taliban om at dei bør koma til forhandlingsbordet for å få slutt på krigen i Afghanistan, som no er inne i sitt syttande år.

Men Afghanistan har prøvd å få Pakistan til å bruka påverknaden sin på Taliban-leiarane som etter det som blir fortalt, gøymer seg i pakistanske grenseområde, slik at dei skal opna for fredssamtalar med afghanske styresmakter.

Det har vore lite samarbeid mellom Afghanistan og Pakistan så langt på grunn av det spente forholdet mellom dei to landa.

Abbasis besøk til Afghanistan fredag var det første offisielle besøket frå ein pakistansk statsminister til landet på tre år.

