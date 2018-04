Lavrov meiner britane må lytte til russiske innvendingar

utenriks

– Det er ikkje mogleg å ignorere dei legitime spørsmåla som vi stiller, sa Lavrov torsdag, få timar før saka skal diskuterast i FNs tryggingsråd.

Det er Russland som har bedt om at saka blir behandla i Tryggingsrådet.

Innkallinga kom etter at Russland onsdag fekk nei då dei bad om å få ta del i etterforskinga av det påståtte nervegass-attentatet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal under eit møte i Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW).

Det var også Russland som bad om møtet i OPCW.

Saka har ført til masseutvisingar av diplomatar og ordkrig mellom Russland og Storbritannia. Også ei rad andre vestlege land, deriblant Noreg, har utvist russiske diplomatar fordi dei antar at Russland står bak angrepet.

Den tidlegare russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera Julia vart funnen bevisstlause på ein benk i Salisbury for ein månad sidan.

Tilstanden til Sergej Skripal blir framleis omtalt som kritisk, mens den 33 år gamle dottera er blitt noko betre.

(©NPK)