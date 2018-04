Filippinane stengjer populær ferieøy

utenriks

I februar hevda Duterte at vatnet utanfor Boracay var blitt omgjort til kloakk, og viste til avfallet frå turistnæringa på øya.

Frå 26. april blir øya mellombels stengt for å gi styresmaktene og turistnæringa tid til å byggje ut kloakksystem og annan nødvendig infrastruktur på øya som i fjor vart besøkt av over to millionar turistar.

Delar av Boracay kan bli opna igjen innan seks månader, dersom utbygginga av infrastrukturen går raskt nok og dersom hotella er villige til å gå med på eit nytt miljøregelverk.

Turistane la igjen 56 milliardar pesos, tilsvarande omtrent 8,4 milliardar kroner, på øya i fjor.

17.000 menneske jobbar i turistnæringa på Boracay. President Duterte har lova å hjelpe menneska som blir ramma av den mellombelse stenginga.

