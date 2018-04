Brasils høgsterett gir grønt lys til fengsling av Lula

utenriks

Dei elleve dommarane diskuterte saka i over ti timar, og det enda til slutt med at seks stemte for å avvise oppmodinga, mens fem stemte mot. Avgjerda betyr truleg at Lula må starte soninga av dommen på tolv år og ein månads fengsel, mens ankesakene går føre seg. Dette kan skje allereie torsdag.

For at den tidlegare presidenten skal kunne fengslast, må påtalemakta i delstaten Parana skrive ut ein arrestordre.

I fjor vart Lula kjent skuldig i å ha tatt imot ei kostbar leilegheit frå eit entreprenørselskap som ville sikre seg kontraktar på statlege byggjeprosjekt. Dommen er på tolv års fengsel for korrupsjon. Lula, som er tiltalt i fleire korrupsjonssaker, har allereie tapt ei ankesak.

Tusenvis demonstrerte

Tysdag kveld samla tusenvis av menneske seg i gatene for å krevje at Lula blir innesperra. Opptil 20.000 menneske møtte fram i den største byen São Paulo, og nokre få tusen i Rio de Janeiro.

– Vi vil at Brasil skal bli kvitt denne skammelege korrupsjonen. Sett Lula i fengsel, og la Brasil starte med blanke ark, sa ein av demonstrantane i São Paulo, Mara Massa (67).

Demonstrantane krev også at han blir nekta deltaking i presidentvalet 7. oktober.

Leier på målingane

Den 72 år gamle sosialisten, som var svært populær då han var president frå 2001 til 2010, leier på meiningsmålingane trass i dommen på tolv års fengsel.

Før dommen fall i fjor, lova ekspresidenten at han skulle fortsette å anke dommen til den går i hans favør, og sa at han vil fortsette å kjempe for eit rettferdig samfunn til den dagen han døyr.

Brasiliansk lov slår fast at deltakarar i val ikkje kan stille når dei er straffedømte og når dommen har blitt halden oppe i to rettsinstansar.

