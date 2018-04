78.000 på fransk trussel-liste

utenriks

134.000 namn er no å finne i Schengen-landas felles database (SIS) over personar som blir sett på som ein trussel, og over halvparten av dei er ført opp av Frankrike.

Den tyske parlamentarikaren Andrej Hunko mistenkjer at Schengen-landa legg ulike kriterium til grunn for oppføring av personar på lista og har bedt det tyske innanriksdepartementet om å undersøkje saka.

– Auken kan ikkje forklarast med trusselen om islamistisk terror aleine. Europol opererer med eit firesifra tal på stadfesta framandkrigarar, medan auken i talet på namn på SIS-lista er fleire gonger høgare, konstaterer Hunko.

Han meiner enkelte land fører opp mange som ikkje utgjer nokon sikkerheitsrisiko for å kunne nedkjempe vanleg kriminalitet. Dei mange oppføringane til det franske politiet kan tyde på misbruk av systemet, seier han.

SIS er ikkje den same som Europols database over personar som kan utgjere ein potensiell terrortrussel, men databasen vert nytta langt oftare.

Databasen inneheldt i 2015 under 70.000 namn, men voks til 134.662 namn i fjor. Då blei han sjekka så mange som 5 milliardar gonger, opplyser leiaren for EU-LISA-byrået, Krum Garkov.

