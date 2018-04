USA hardt ut mot Kina etter tollvedtak

utenriks

– I staden for å gå etter rettferdig amerikansk eksport må Kina stanse den urettferdige handelspolitikken som er skadeleg for USAs nasjonale tryggleik og som forvrenger den globale marknaden, seier talsperson for Det kvite hus Lindsay Walters i ei fråsegn.

Det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua melde måndag at Kina innfører toll på 15 prosent på frukt og 25 prosent på andre varer, som til dømes svinekjøtt. Til saman skal det vere snakk om 128 ulike amerikanske varer som blir ramma av tollsatsane, som blir innført med ein gong.

Ifølgje kinesiske styresmakter skal tollen sikre Kinas interesser og balansere tapa som Kina blir påført som følgje av at USA har innført ein toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

(©NPK)