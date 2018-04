Trump set inn soldatar langs grensa mot Mexico

utenriks

– Vi skal gjere ting på militært vis. Inntil vi kan ha muren på plass og tilstrekkeleg tryggleik, må vi vakte grensa vår med soldatar, sa Trump under eit møte med leiarar frå dei tre baltiske landa i Det kvite hus tysdag.

Trump sa han har diskutert ei slik løysing med forsvarsminister Jim Mattis.

– Vi har eigentleg ikkje gjort det før, og i alle fall slett ikkje mykje, la han til.

Presidenten retta utsegnene mot forgjengaren Barack Obama.

– President Obama innførte endringar som i verkelegheita fjerna grensa, sa Trump, utan å utdjupe vidare.

Trump har rast mot Mexico for å la latt rundt 1.500 demonstrantar frå Mellom-Amerika ta seg gjennom Mexico frå den sørlegaste delstaten Chiapas og fram til den amerikanske grensa i nord, i håp om å sleppe inn i USA og søke asyl. Denne forma for demonstrasjon har gått føre seg ved påsketider kvart år dei siste fem åra. Denne «karavanen» er bevis for at det trengst ein grensemur, meiner presidenten.

– Om dei når grensa vår som er så svak og patetisk, så er det som om vi ikkje har noka grense i det heile tatt. Vi treng ein mur som er rundt 1.100-1.300 kilometer lang, sa Trump under møtet tysdag.

(©NPK)