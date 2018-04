Stadig tettare samarbeid mellom Tyrkia og Russland 

utenriks

Forholdet mellom Tyrkia og Russland, som har stått på kvar si side i krigen i Syria, har det siste året blitt stadig tettare. President Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia og Putin har møtt kvarandre fleire gonger, og dei snakkar også jamleg på telefonen.

Tysdag var Putin venta til Ankara, på det som er hans første utanlandstur etter at han for drygt to veker sidan blei attvalt til president i Russland.

Same dag skulle han saman med Erdogan markere starten på bygginga av det første kjernekraftverket i Tyrkia, som russarane har fått i oppdrag å byggje ved Middelhavet.

Onsdag er det duka for eit toppmøte om Syria der også president i Iran Hassan Rouhani deltar.

Felles strategi

Det er det andre toppmøtet dei tre landa har om Syria, noko som blir tolka som eit teikn på at dei tidlegare regionale rivalane maktar å finne saman om ein felles strategi trass ulike interesser.

Mens både Russland, Iran og Tyrkia har vore villige til å bruke store militære ressursar i Syria, er vestlege land sett på sidelinja. Dei har heilt sidan krigen begynte for sju år sidan, ønska å bli kvitt president Bashar al-Assad, men har ikkje vore villige til å sette makt bak kravet.

Lenge har Tyrkia vore rekna som den svakaste parten i trioen. Landet er den einaste av dei tre som har ønskt å bli kvitt Assad. Samtidig har den syriske presidenten fått omfattande militær støtte av dei to andre.

– Tyrkia er styrkt

No ser derimot Tyrkia ut til å ha styrkt posisjon sin ved å rette all merksemd mot den kurdisk-syriske YPG-militsen heilt nord i Syria. Offensiven i dei kurdiske områda og erobringa av byen Afrin har auka innflytelsen til Erdogan, meiner Elizabeth Teoman, analytikar ved Institute for the Study of War (ISW) i Washington.

– Erdogan er den svakaste parten når det gjeld bakkestyrkar og kontroll over luftrommet. Men han har bygd seg opp innflytelse og vist at han kan skape endringar på bakken, seier ho.

Offensiven i Nord-Syria har drive hundretusen av kurdarar på flukt, og det er også frykt for at Tyrkia vil fortsette offensiven i andre kurdiskkontrollerte område, slik Erdogan har varsla. I så fall treng han truleg grønt lys frå Russland.

Det er no over to år sidan eit tyrkisk jagarfly skaut ned eit russisk kampfly ved grensa mellom Tyrkia og Syria, noko som førte til ei fleire månader lang diplomatisk krise mellom dei to landa.

Hausten 2016 var derimot forholdet tilbake på sporet, og sidan har både det økonomiske og det politiske samarbeidet blitt trappa kraftig opp.

