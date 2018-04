Spenninga mellom USA og Kina sende Asia-børsane nedover

utenriks

Børsane i både Kina, Japan og Sør-Korea raste i opningstimane tysdag, men henta seg noko inn utover dagen.

I Japan enda Nikkei-indeksen i Tokyo ned 0,45 prosent, mens den breiare Topix-indeksen fall 0,29 prosent. I Kina fall Shanghai-børsen med 0,84 prosent, og i Sør-Korea gjekk Kospi-indeksen ned med 0,07 prosent.

I Hongkong såg det lenge ut til at Hang Seng-indeksen også skulle ende ned, men utover dagen snudde utviklinga, og ved stengjetid var børsen opp 0,15 prosent.

Ei årsak til nedgangen rundt opningstider var frykt for at Kinas avgjerd om å auke tollsatsane for ei rad amerikanske varer vil forsterke konflikten og føre til ein nedgang i internasjonal handel, skriv AP.

Ei anna årsak var nedgangen på Wall Street måndag. Dow Jones fall med 1,9 prosent, Standard & Poor's fall med 2,2 prosent, og teknologitunge Nasdaq fall med 2,7 prosent på ein dag der særleg teknologiselskapa sleit.

Etter å ha sett dei asiatiske marknadane hente seg inn på tampen av tysdagen, slår den japanske børsanalytikaren Makoto Sengoku fast at nedgangen i USA ikkje var ille nok til å øydeleggje børsdagen i Asia.

–Påverknaden frå den amerikanske marknaden viste seg å ikkje vere så ille at det utløyste frykt her, på grunn av håp om at konfliktnivået skal roe seg i dei kommande vekene, seier han.

