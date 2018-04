Søreide: Viktig å stø innsatsen til FN i Jemen

utenriks

Saka stod øvst på dagsordenen då Søreide tysdag hadde møte med generalsekretær i FN António Guterres i bakkant av givarlandskonferansen for Jemen i Genève.

– Den politiske prosessen – som må komme – må vere inkluderande og ha forankring som gjer at den kan godtas av dei ulike grupperingane, seier Søreide til NTB.

Tydeleg på FN-støtte

Tre år etter at Saudi-Arabia gjekk til krig mot houthi-opprørarane i Jemen, står landet på randa av ei humanitær katastrofe som blir rekna blant dei verste i verda.

Under leiinga til FN prøver verdssamfunnet no å få partane til forhandlingsbordet. Noreg har førebels ikkje spelt ei særleg rolle i meklingsforsøka, ifølgje utanriksministeren.

– Vi har først og fremst vore veldig tydelege på å gi støtte til FN. Som i alle konfliktar er det krefter som prøver å undergrave rolla til FN, seier Søreide.

Ho fester no lit til den nye spesialutsending i FN for Jemen, Martin Griffiths. Han er den tredje i rekka som prøver å få til fredsforhandlingar.

– Han har betre kontaktar med ulike grupperingar enn det som har vore til no. Det gir i alle fall eit visst håp. Til no har FN vore flinke til å informere landa i regionen om korleis dei tenkjer. Det er viktig for å lukkast, meiner Søreide, som understrekar at konflikten har regionale forgreiningar.

– Landa i regionen har ulike interesser i konflikten, fastslår ho.

Heve blokaden

Det er også svært viktig å få til ei permanent heving av blokaden slik at det er mogleg å få inn hjelp til sivilbefolkninga i Jemen, seier Søreide.

Nesten åtte av ti jemenittar, meir enn 22 millionar menneske, treng no humanitær bistand.

– Nettopp fordi situasjonen er så desperat, er det mange som bruker negative overlevingsmekanismar, som barneekteskap, deltaking i væpna grupper og seksuelle overgrep. Dette jobbar vi mykje med, seier Søreide.

På givarlandskonferansen bad FN om rundt 24 milliardar kroner i naudhjelp. Tysdag ettermiddag var det komme inn løfte om cirka 16 milliardar. Noreg har så langt lagt 170 millionar kroner i potten.

