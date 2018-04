Fransk togstreik fører til store transportproblem i Paris

utenriks

Streiken er ein protest mot president Emmanuel Macrons plan om å reformere det nasjonale jernbaneselskapet SNCF. Målet er å få selskapet til å gå med overskot.

Dei fagorganiserte meiner at det banar veg for ei privatisering av togdrifta, og har bestemt seg for å protestere mot planane med ei rad aksjonar dei tre neste månadane.

Nesten annankvar tilsett i SNCF kom ikkje på jobb tysdag, på den første heile dagen i streiken. Dermed var det berre 12 prosent av toga som gjekk. Streiken rammar ikkje minst pendlarar som bur i Paris-forstadar.

I tillegg til at lokaltoga står stille, er også høgfartstoget TGV ramma. Berre kvar åttande avgang gjekk tysdag som normalt, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Fagrørsla insisterer på at streiken ikkje berre handlar om tog og jernbaner.

– Vi forsvarer franske offentlege tenester, ikkje berre jernbanearbeidarane, seier Emmanuel Grondein, leiaren i Sud Rail, eitt av fire fagforbund bak streiken.

Ei meiningsmåling viser likevel at over halvparten av franskmennene meiner at streiken er urettmessig.

Streiken ramma tysdag også Air France, reinhaldsbransjen og universiteta.

